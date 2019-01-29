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Минтруд инициировал отмену медосмотров у работников офиса

Минтруд инициировал отмену медосмотров у работников офиса

Минтруд предложил отменить медицинские осмотры офисных сотрудников. В ведомстве объясняют, что работа за компьютером не относится к числу вредных и опасных видов деятельности.

Информация о разработке соответствующих изменений в законодательство размещена на официальном портале нормативных правовых актов. В документе поясняется, что долгая работа за компьютером не приводит к развитию профессиональных заболеваний.

В связи с этим Минтруд просит исключить соответствующий пункт из перечня опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся медосмотры. Ведомство назвало медобследования офисных сотрудников «избыточными требованиями».

Если поправки Минтруда будут приняты, изменения вступят в силу в августе 2019 года, уточняет РБК.

По закону, все сотрудники офисов, которые более 50% времени проводят за компьютером, обязаны проходить медосмотры у невролога и офтальмолога раз в два года. Медосмотр осуществляется за счет работодателя. На время медобследования за сотрудником сохраняется место работы и средний заработок.

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Места: Россия
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