Минтруд инициировал отмену медосмотров у работников офиса
Минтруд предложил отменить медицинские осмотры офисных сотрудников. В ведомстве объясняют, что работа за компьютером не относится к числу вредных и опасных видов деятельности.
Информация о разработке соответствующих изменений в законодательство размещена на официальном портале нормативных правовых актов. В документе поясняется, что долгая работа за компьютером не приводит к развитию профессиональных заболеваний.
В связи с этим Минтруд просит исключить соответствующий пункт из перечня опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся медосмотры. Ведомство назвало медобследования офисных сотрудников «избыточными требованиями».
Если поправки Минтруда будут приняты, изменения вступят в силу в августе 2019 года, уточняет РБК.
По закону, все сотрудники офисов, которые более 50% времени проводят за компьютером, обязаны проходить медосмотры у невролога и офтальмолога раз в два года. Медосмотр осуществляется за счет работодателя. На время медобследования за сотрудником сохраняется место работы и средний заработок.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии