Пенсионер-аферист постарел на 27 лет

В Левашинском районе Дагестана мужчина незаконно получал пенсию по достижению старости. Теперь несостоявшийся 35-летний пенсионер окажется на скамье подсудимых.

Чтобы оформить пенсию, он через знакомых получил поддельный паспорт и сдал его в отделение ПФР. По новому документу мужчина родился в 1957 году.

В результате с января 2018 по август 2019 года аферист незаконно получил пенсионных выплат на сумму 170 тыс рублей. Нарушение во время проверки выявила прокуратура.

Против 35-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Также следствие заинтересовалось работой районных отделов Пенсионного фонда и миграционной службы.

Причиненный бюджету ущерб был возмещен, пишет «Regnum».

Ранее нетрезвый 70-летний пенсионер из Перми перерезал тросы двум промышленным альпинистам. Мужчины в этот момент работали на фасаде жилого дома.