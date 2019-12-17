Пенсионер нашел сумку инкассатора с миллионом рублей

В Оренбургской области пожилой человек нашел на дороге инкассаторскую сумку. В ней мужчина обнаружил миллион рублей.

Пенсионер отнес находку в полицию, финансовая организация, которая чуть не лишилась крупной суммы денег, намерена его вознаградить.

Как оказалось, инкассатор сложил деньги в специальную сумку, положил ее на крышу служебной машины и забыл про нее. Автомобиль поехал и сумка упала на дорогу. Пока не известно будет ли наказан нерадивый сотрудник, потерявший деньги, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что сотрудницу одного из столичных банков и ее сына задержали сотрудники полиции по подозрению в хищении восьми миллионов рублей у пенсионера.

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