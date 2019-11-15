Стас Пьеха оказался сильнее наркозависимости

Популярный певец Стас Пьеха рассказал, что на протяжении многих лет употреблял наркотики и боролся с наркозависимостью.

Как рассказал певец, он употреблял наркотики в течение десяти лет. По его словам, это самое жуткое время в его жизни. Он пытался бороться, но становилось мучительно больно.

Больше двух дней он не мог прожить без наркотиков, ничто не помогало.

По словам Стаса, победить наркозависимость ему помогла музыка. В настоящий момент музыкант отказался даже от алкоголя и ведет здоровый образ жизни.

Стас Пьеха открыл свою наркологическую клинику, чтобы помогать людям справиться с этой бедой, пишет «РИА Новости».

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