Стас Пьеха оказался сильнее наркозависимости
Популярный певец Стас Пьеха рассказал, что на протяжении многих лет употреблял наркотики и боролся с наркозависимостью.
Как рассказал певец, он употреблял наркотики в течение десяти лет. По его словам, это самое жуткое время в его жизни. Он пытался бороться, но становилось мучительно больно.
Больше двух дней он не мог прожить без наркотиков, ничто не помогало.
По словам Стаса, победить наркозависимость ему помогла музыка. В настоящий момент музыкант отказался даже от алкоголя и ведет здоровый образ жизни.
Стас Пьеха открыл свою наркологическую клинику, чтобы помогать людям справиться с этой бедой, пишет «РИА Новости».
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