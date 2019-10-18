Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

Судебный участок мирового судьи № 105 в пятницу лишил актрису Наталью Бочкареву водительских прав на один год и восемь месяцев. Звезду сериалов, задержанную с кокаином в центре Москвы, признали виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование.

Сама актриса в суд не явилась, ее интересы представлял защитник. Помимо лишения прав, суд назначил Бочкаревой административный штраф в размере 30 тыс. руб.

Официальный представитель актрисы отказалась комментировать решение суда, пишет «ТАСС».

Напомним, в конце сентября СМИ сообщили о задержании актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе». Сотрудники ДПС обнаружили в ее машине пакетик с наркотиками.

Ранее популярный актер Максим Аверин устроил словесную перепалку с членами экипажа и нецензурно выражался. За хулиганство он был оштрафован на 500 руб.