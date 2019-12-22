В Тольятти детей кормили мясом больных павших животных

В Тольятти следователи возбудили уголовное дело по факту поставки в школу и детский сад мяса павших животных с признаками разложения или болезней.

«По версии следствия, в декабре 2019 года сотрудники ООО „Мясная продукция“ и ООО „Мясной провиант“ поставили мясную продукцию для детей в детский сад и школу Самарской области, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенный в отношении товаров, работ и услуг, предназначенных для детей»). Назначены криминалистические экспертизы с целью определения качества поставляемой продукции.

На сайте администрации города сообщается, что департамент образования проводит собственную проверку качества мясной продукции на соответствие органолептическим, ветеринарным и другим требованиям.

«Часть детских садов уже предоставили в департамент образования результаты лабораторных исследований. Качество мяса, которое поставляется в дошкольные образовательные учреждения, соответствует всем нормативным требованиям. Претензии по визуальным и органолептическим показателям отсутствуют», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, Рабочие ООО рассказали, что поставщики регулярно приобретали в селах и деревнях соседних областей мясо павших животных с признаками разложения или болезней, которое подлежало захоронению в скотомогильниках, пишет Znak.

Ранее на подростков, которые избили двух полицейских после школьной дискотеки в Апатитах, завели уголовное дело.

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