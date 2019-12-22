На избивших силовиков после дискотеки школьников завели дело

В Мурманской области на подростков, которые избили двух полицейских после школьной дискотеки в Апатитах, завели уголовное дело. Инцидент произошел 20 декабря.

После дискотеки для школьников молодые люди распивали спиртное возле Дома культуры. Администрация ДК вызвала полицию. Прибывшие сотрудники полиции попросили молодежь разойтись, однако подростки напали на силовиков и избили двоих из них.

Сейчас судмедэкспертам предстоит установить тяжесть вреда, причиненного здоровью правоохранителей.

Следователями установили личности подростков и допросили их. По статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей» школьникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Родители некоторых учеников тоже написали жалобы в СКР: они считают, что полицейские слишком жестко обошлись с их детьми.

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