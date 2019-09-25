Павел Климкин: Украина довела Трампа до импичмента

Ситуация вокруг начала процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа оставит след Киева в истории США. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Из-за пресловутого телефонного разговора американского лидера с Владимиром Зеленским, как отметил Климкин, Украине уже уготована небольшая глава в новейшей истории Америки.

«Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива», - написал украинский дипломат в Twitter.

При этом он добавил, что теперь все понимают, «на что способна Украина», пишет Лента.ру.

Палата представителей американского конгресса начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Теперь комитеты должны провести собственное расследование.