«Пацанка» Анна Михеева обматерила полицейского в Пулково

В аэропорту Пулково задержали участницу телевизионного шоу «Пацанки» Анну Михееву. Она обругала и пнула сотрудника правоохранительных органов.

При этом девушка была в нетрезвом состоянии. Полицейский попытался ее задержать, однако Михеева стала сопротивляться и нецензурно выражаться.

На участницу шоу возбудило дело об административном правонарушении, сообщают «Известия».

«Я дома наконец-то. Меня задержали на очень долгое время», — написала на своей странице в Instagram Михеева.

О причинах ее агрессии ничего неизвестно.

Несколько дней назад в подземном переходе на станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина напал на полицейского с ножом. Инцидент произошел сегодня около 05.50. При проверке документов пьяный прохожий достал нож и ударил им в грудь 28-летнего силовика.

На помощь к раненому подоспел второй сотрудник полиции, вместе они задержали преступника.

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