В Москве пьяный прохожий напал с ножом на полицейского
В подземном переходе на станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина напал на полицейского с ножом.
Инцидент произошел сегодня около 05.50. При проверке документов пьяный прохожий достал нож и ударил им в грудь 28-летнего силовика.
На помощь к раненому подоспел второй сотрудник полиции, вместе они задержали преступника.
Сейчас раненый находится в больнице. Следователи возбудили в отношении нападавшего уголовное дело по статье о «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов», передает РИА «Новости».
Ранее два студента Института повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России в Нальчике устроили драку, в результате которой один из них погиб.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!