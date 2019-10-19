В Москве пьяный прохожий напал с ножом на полицейского

В подземном переходе на станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина напал на полицейского с ножом.

Инцидент произошел сегодня около 05.50. При проверке документов пьяный прохожий достал нож и ударил им в грудь 28-летнего силовика.

На помощь к раненому подоспел второй сотрудник полиции, вместе они задержали преступника.

Сейчас раненый находится в больнице. Следователи возбудили в отношении нападавшего уголовное дело по статье о «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов», передает РИА «Новости».

Ранее два студента Института повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России в Нальчике устроили драку, в результате которой один из них погиб.