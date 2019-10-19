В Нальчике студенты института МВД устроили смертельную драку

Два студента Института повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России в Нальчике устроили драку, в результате которой один из них погиб.

По данным телеграм-канала «Омбудсмен полиции», драка произошла вечером 18 октября. Молодые люди как обычно возвращались в спальный корпус, однако между ними произошла словестная перепалка, которая позже переросла в драку.

В какой-то момент один из студентов получил удар в подбородок, от которого упал на пол и ударился головой. Он умер на месте.

Погибший был сотрудником ОСН «Гром» Карелии, второй юноша — сотрудником полка ППС им. А. Кадырова.

Официального подтверждения этой информации нет.

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