В Нальчике студенты института МВД устроили смертельную драку
Два студента Института повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России в Нальчике устроили драку, в результате которой один из них погиб.
По данным телеграм-канала «Омбудсмен полиции», драка произошла вечером 18 октября. Молодые люди как обычно возвращались в спальный корпус, однако между ними произошла словестная перепалка, которая позже переросла в драку.
В какой-то момент один из студентов получил удар в подбородок, от которого упал на пол и ударился головой. Он умер на месте.
Погибший был сотрудником ОСН «Гром» Карелии, второй юноша — сотрудником полка ППС им. А. Кадырова.
Официального подтверждения этой информации нет.
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