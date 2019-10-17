Школьники избили девочку за напоминание о домашнем задании

В одной из школ Поронайска Сахалинской области ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила учителю о необходимости дать домашнее задание.

Как рассказала мамы девочки, после уроков на ее дочь напали. Семь-восемь одноклассников держали ее за руки, валяли по земле и били по голове и в живот. Разбросали ее учебники и личные вещи.

Остальные просто наблюдали за этим безобразием. Один из школьников пытался вступиться за девочку, но его не послушали.

Однако когда все закончилось, несколько одноклассников помогли пострадавшей собрать вещи и вызвали ей такси. В настоящий момент девочка находится в больнице, у нее легкое сотрясение мозга, пишет «РИА Новости».

Ранее в школе Новосибирска нашли тело пятнадцатилетней ученицы. По предварительным данным, школьница совершила суицид.