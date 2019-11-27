Пассажиры поблагодарили Воробьева и Собянина за МЦД

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) поделились с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным впечатлениями от поездки и отметили важность проекта.

Ключевым преимуществом пассажиры назвали наличие бесплатной пересадки на метро и Московское центральное кольцо, а также удобные интервалы движения поездов.

Андрей Воробьев поблагодарил жителей за добрые отзывы и пообещал не останавливаться на достигнутом. По его словам власти будут продолжать работы по благоустройству прилегающих к станциям МЦД территорий, расширением парковок и тротуаров, передает телеканал 360.

Московские центральные диаметры – проект реконструкции железнодорожных линий в Москве и Подмосковье. Планируется построить 5 маршрутов, которые свяжут в сквозные диаметры 10 направлений железнодорожного узла.

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