Пассажиру «Сапсана» удалось взломать Wi-Fi поезда

Компания «РЖД» проведет расследование взлома Wi-Fi-сети в поездах «Сапсан».

Ранее пользователь habr.ru сообщил о том, что взломал систему и получил доступ к данным всех пассажиров того рейса, которым он ехал, а также всех прошлых рейсов. По его словам, на это ему потребовалось 20 минут.

В РЖД говорят, что на сервере системы поездов «Сапсан» не хранятся персональные данные пассажиров – для авторизации пользователь должен ввести только последние четыре символа документа, на который куплен билет, а также вагон и номер места.

В компании отмечают, что данная информация не является персональной и хранится не более одного дня, сообщают «Ведомости».

Ранее Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР направило в суд дело о взятках в РЖД. Троих руководителей структурных подразделений Западно-Сибирской железной дороги обвиняют в том, что они давали взятки, а экс-начальник среднесибирского района управления службы движения ОАО «РЖД» в том, что он их брал, скрывая допущенные нарушения по ремонту вагонов.

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