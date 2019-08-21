35 пассажиров рейса в Мадрид травмировались из-за турбулентности
Самолет Airbus A330-333, летевший в Мадрид, попал в зону турбулентности и резко потерял высоту. В результате пострадали 35 человек, им потребовалась помощь медиков.
Инцидент произошел вечером 20 августа. Самолет летел с Маврикия.
При попадании в турбулентность судно резко потеряло около 300 метров высоты. Пилотам удалось вывести лайнер из пике.
В результате происшествия пострадали 35 человек – у них диагностированы ушибы, травмы головы, порезы, пишет РБК.
В июне самолет болгарской авиакомпании, летевший из Приштины в Базель, попал в зону турбулентности за 20 минут до посадки. Сообщалось о десяти пострадавших.
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