35 пассажиров рейса в Мадрид травмировались из-за турбулентности

Самолет Airbus A330-333, летевший в Мадрид, попал в зону турбулентности и резко потерял высоту. В результате пострадали 35 человек, им потребовалась помощь медиков.

Инцидент произошел вечером 20 августа. Самолет летел с Маврикия.

При попадании в турбулентность судно резко потеряло около 300 метров высоты. Пилотам удалось вывести лайнер из пике.

В результате происшествия пострадали 35 человек – у них диагностированы ушибы, травмы головы, порезы, пишет РБК.

В июне самолет болгарской авиакомпании, летевший из Приштины в Базель, попал в зону турбулентности за 20 минут до посадки. Сообщалось о десяти пострадавших.