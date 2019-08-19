Самолёт «Победы» совершил жёсткую посадку в Армении
При посадке в аэропорту армянского города Гюмри совершил жёсткую посадку самолёт авиакомпании «Победа», жертв и пострадавших нет.
По информации Комитета гражданской авиации Армении, 19 августа в 21:04 по местному времени лайнер при посадке коснулся хвостовой частью взлётно-посадочной полосы и повредил её. Далее борт в штатном режиме доехал до стоянки и высадил пассажиров.
Уточняется, что на борту аварийно севшего авиалайнера находились 173 пассажира ― ни им, ни членам экипажа помощь медиков не понадобилась. К месту происшествия авиакомпания направила резервный борт.
Для уточнения обстоятельств происшествия на базе Комитета гражданской авиации создана рабочая группа.
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