Самолёт «Победы» совершил жёсткую посадку в Армении

При посадке в аэропорту армянского города Гюмри совершил жёсткую посадку самолёт авиакомпании «Победа», жертв и пострадавших нет.

По информации Комитета гражданской авиации Армении, 19 августа в 21:04 по местному времени лайнер при посадке коснулся хвостовой частью взлётно-посадочной полосы и повредил её. Далее борт в штатном режиме доехал до стоянки и высадил пассажиров.

Уточняется, что на борту аварийно севшего авиалайнера находились 173 пассажира ― ни им, ни членам экипажа помощь медиков не понадобилась. К месту происшествия авиакомпания направила резервный борт.

Для уточнения обстоятельств происшествия на базе Комитета гражданской авиации создана рабочая группа.