Пассажир упал под несущийся поезд в московском метро

В московском метро на станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии пассажир упал под пребывающий поезд. Медики лишь констатировали смерть мужчины.

По данным «Интерфакса», трагедия произошла 7 августа около 16.50. Для того, чтобы достать тело погибшего потребовалось больше 20 минут. Данные о нем еще уточняются.

Сейчас движение на восточном участке Арбатско-Покровской линии восстановлено.

Несколькими часами ранее автобус насмерть задавил людей на остановке в Долгопрудном.