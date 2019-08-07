Пассажир упал под несущийся поезд в московском метро

Пассажир упал под несущийся поезд в московском метро

Фото: Яндекс

В московском метро на станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии пассажир упал под пребывающий поезд. Медики лишь констатировали смерть мужчины.

По данным «Интерфакса», трагедия произошла 7 августа около 16.50. Для того, чтобы достать тело погибшего потребовалось больше 20 минут. Данные о нем еще уточняются.

Сейчас движение на восточном участке Арбатско-Покровской линии восстановлено.

Несколькими часами ранее автобус насмерть задавил людей на остановке в Долгопрудном.

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Места: Москва
События: происшествия
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