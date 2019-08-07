Автобус насмерть задавил людей на остановке в Долгопрудном
В городе Долгопрудном Московской области рейсовый автобус въехал в остановку. Два человека погибли на месте.
Трагедия произошла около 10 часов утра на Лихачевском шоссе на остановке «Общежитие». От наезда автобуса двое погибли, еще двое – водитель и пассажир - госпитализированы.
Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. У женщины зафиксирована травма головы, мужчина проходит обследование.
Как пишет ТАСС, причиной аварии могло стать плохое самочувствие водителя. На месте работают следователи и полиция.
Ранее полицейский в Хабаровске сбил на пешеходном переходе троих человек.
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