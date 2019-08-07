Автобус насмерть задавил людей на остановке в Долгопрудном

Автобус насмерть задавил людей на остановке в Долгопрудном

Pixabay

В городе Долгопрудном Московской области рейсовый автобус въехал в остановку. Два человека погибли на месте.

Трагедия произошла около 10 часов утра на Лихачевском шоссе на остановке «Общежитие». От наезда автобуса двое погибли, еще двое – водитель и пассажир - госпитализированы.

Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. У женщины зафиксирована травма головы, мужчина проходит обследование.

Как пишет ТАСС, причиной аварии могло стать плохое самочувствие водителя. На месте работают следователи и полиция.

Ранее полицейский в Хабаровске сбил на пешеходном переходе троих человек.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!