Пассажир убил кондуктора трамвая во Владивостоке
Мужчина до смерти забил кондуктора во Владивостоке. Трагичный инцидент произошел на конечной остановке трамвая.
Пассажир нанес 54-летнему кондуктору удары металлическим прутом по голове и скрылся. От травм женщина погибла на месте.
Полиция задержала 39-летнего подозреваемого. Для поиска привлекли кинолога с овчаркой: собака довела полицейских до квартиры преступника.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть.
Как сообщили РИА Новости в МВД, «видимых причин» для нападения не было.
Ранее сообщалось, что в России детей до 16 лет без билета запретят высаживать из транспорта.
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