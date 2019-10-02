Пассажир убил кондуктора трамвая во Владивостоке

Пассажир убил кондуктора трамвая во Владивостоке

Google

Мужчина до смерти забил кондуктора во Владивостоке. Трагичный инцидент произошел на конечной остановке трамвая.

Пассажир нанес 54-летнему кондуктору удары металлическим прутом по голове и скрылся. От травм женщина погибла на месте.

Полиция задержала 39-летнего подозреваемого. Для поиска привлекли кинолога с овчаркой: собака довела полицейских до квартиры преступника.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть.

Как сообщили РИА Новости в МВД, «видимых причин» для нападения не было.

Ранее сообщалось, что в России детей до 16 лет без билета запретят высаживать из транспорта.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Loading...
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!