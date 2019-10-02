Пассажир убил кондуктора трамвая во Владивостоке

Мужчина до смерти забил кондуктора во Владивостоке. Трагичный инцидент произошел на конечной остановке трамвая.

Пассажир нанес 54-летнему кондуктору удары металлическим прутом по голове и скрылся. От травм женщина погибла на месте.

Полиция задержала 39-летнего подозреваемого. Для поиска привлекли кинолога с овчаркой: собака довела полицейских до квартиры преступника.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть.

Как сообщили РИА Новости в МВД, «видимых причин» для нападения не было.

Ранее сообщалось, что в России детей до 16 лет без билета запретят высаживать из транспорта.