«Зайцев» младше 16 лет запретят высаживать из транспорта

Минтранс рассматривает возможность введения запрета на высадку детей без билета из общественного транспорта. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Дитрих в письме на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина.

Парламентарий просил рассказать о судьбе законопроекта о запрете высаживать детей-безбилетников и оставлять их в опасной ситуации. Горелкин в письме указывает на ряд нашумевших эпизодов, когда действия водителей и кондукторов приводили к трагическим последствиям.

Дитрих объяснил, что законопроект доработан после замечаний Государственно-правового управления президента и внесен в правительство. В нем предлагается запретить высадку из транспорта безбилетного лица в возрасте до 16 лет, если это ставит его в опасное для жизни или здоровья состояние, пишет ТАСС.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова требует полного запрета на принудительную высадку лица, не достигшего возраста 16 лет. Оплату проезда или административного штрафа она предлагает переложить на родителей ребенка.

Ранее Минтранс предложил сделать приподнятые пешеходные переходы.