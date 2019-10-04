В ПАСЕ неизвестный пытался сорвать выступление Петра Толстого

В ходе выступления главы российской делегации Петра Толстого активист

начал кричать из зала про «террористическое российское государство».

Охрана вывела кричавшего из зала.



По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, неизвестный проник на балкон зала пленарных заседаний и начал выкрикивать антироссийские лозунги. Служба безопасности вывела его буквально за минуту, пишут «Известия».

После этого Толстой продолжил выступление. Он отметил, что произошедшее является достаточно яркой иллюстрацией к тому, как за последние годы в Европе распространяются клише о России и как тревожно пугают друг друга коллеги отсутствием демократии в РФ.



Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии. Причиной такого решения стало возвращение в ассамблею депутатов от России.