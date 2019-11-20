Команда действующего президента Владимира Зеленского и его партия «Слуга народа» приведут к уничтожению украинской нации.

По словам депутата Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы, у Зеленского действительно есть желание принести мир в страну. Но «Партия «Слуга народа» не просто прикладывает участие, она является центральной фигурой в уничтожении украинской нации». Он также выразил опасение, что у украинского лидера не хватит опыта для решения ситуации и его «заведут в блуд».

Кива отметил, что пока на Украине рассказывают про российскую агрессию, интересы страны «сдаются западно-американским партнерам», пишут «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что офис президента Украины Владимира Зеленского заподозрил 11 депутатов от фракции «Слуга народа» в получении взяток по 30 тысяч долларов за голосование против антикоррупционного законопроекта на заседании парламентского комитета.

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