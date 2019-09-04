Памфилова не видит смысла в проверке «Умного голосования»

Глава Центризбиркома Элла Памфилова не видит нарушений в организации проекта «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального. По ее словам, в проверке законности инициативы политика нет никакого смысла.

«Политические дискуссии, которые ведутся по этому поводу, меня абсолютно не интересуют. Слава богу, это дело каждого. Что мы должны анализировать? А что тут можно анализировать вообще? Я должна анализировать, как наши комиссии сработают, чтобы все избиратели пришли и чтобы их никто не обманул»,— приводит слова главы ЦИКа «Коммерсант».

К тому же, по мнению госпожи Памфиловой, эту инициативу можно расценивать как вариант предвыборной агитации.

Проект «Умного голосования» предлагает избирателям проголосовать за кандидата, которого выбирает сам Навальный на основе результатов прошлых выборов и социологических опросов.

Напомним, выборы в Мосгордуму состоятся в Единый день голосования 8 сентября. Вокруг избирательной кампании в Москве с середины июля проходят протестные акции из-за недопуска на выборы независимых кандидатов.