Падение на катке на Красной площади закончилось смертью

Мужчина упал во время катания на катке на Красной площади. Из-за полученных травм он скончался.

Трагедия произошла 9 декабря. 20-летнего жителя столицы доставили в больницу. У него диагностировали тяжелые травмы головы и субдуральное кровоизлияние, сообщают «Известия».

Согласно сообщению источника, молодой человек пояснил, что упал на катке на Красной площади. Врачи боролись за жизнь пациента, но 17 декабря он скончался.

Ранее в Москве мужчина погиб после падения на пути на станции метро «Коломенская» Замоскворецкой линии.

Читайте нас в мобильном приложении