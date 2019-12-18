Падение на катке на Красной площади закончилось смертью
Мужчина упал во время катания на катке на Красной площади. Из-за полученных травм он скончался.
Трагедия произошла 9 декабря. 20-летнего жителя столицы доставили в больницу. У него диагностировали тяжелые травмы головы и субдуральное кровоизлияние, сообщают «Известия».
Согласно сообщению источника, молодой человек пояснил, что упал на катке на Красной площади. Врачи боролись за жизнь пациента, но 17 декабря он скончался.
Ранее в Москве мужчина погиб после падения на пути на станции метро «Коломенская» Замоскворецкой линии.
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