Мужчина погиб под поездом на станции метро в Москве

В Москве мужчина погиб после падения на пути на станции метро «Коломенская» Замоскворецкой линии.

В пресс-службе УВД на Московском метрополитене сообщили, что, происшествие случилось в 7.40. Под прибывающий электропоезд упал пассажир. Прибывшим на место нарядом скорой медицинской помощи констатирована смерть мужчины. По факту случившегося проводится проверка, пишет «РИА Новости».

Ранее 18 августа на станции «Таганская» московского метро днём в воскресенье пассажир упал на рельсы, сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Предположительно по причине собственной неосторожности мужчина упал с платформы на жёсткий путь. Дежурившие на станции сотрудники помогли пассажиру подняться на платформу и вызвали бригаду «скорой помощи».

Читайте нас в мобильном приложении