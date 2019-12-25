Овечкин встретился с Трампом и подарил ему игровой свитер

Овечкин встретился с Трампом и подарил ему игровой свитер

фото: Ont.by


Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» вместе со своей женой Анастасией посетили рождественский вечер президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Нападающий вручил политику свой игровой свитер с восьмым номером, пишет «Газета.Ру».

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. С этим клубом россиянин трижды становился обладателем Президентского Кубка (2010, 2016, 2017 годы), который вручают за победу в регулярном чемпионате НХЛ, а в 2018 году завоевал Кубок Стэнли.

Спортивный телеканал ESPN составил рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге. На третьем месте оказался 34-летний россиянин Александр Овечкин с клубом Washington Capitals. Лидер списка - канадский форвард Pittsburgh Penguins Сидни Кросби. На втором месте нападающий Edmonton Oilers канадец Коннор Макдэвид.

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