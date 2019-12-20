Овечкин - в тройке лучших игроков десятилетия НХЛ

Спортивный телеканал ESPN составил рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге.

На третьем месте оказался 34-летний россиянин Александр Овечкин с клубом Washington Capitals. Лидер списка - канадский форвард Pittsburgh Penguins Сидни Кросби. На втором месте нападающий Edmonton Oilers канадец Коннор Макдэвид.

В рейтинге также есть другие российские спортсмены.

На шестом месте оказался нападающий Pittsburgh Penguins Евгений Малкин. На одиннадцатом — Павел Дацюк, известный своими выступлениями за Detroit Red Wings, на 14-м — форвард Tampa Bay Lightning Никита Кучеров, сообщают «Известия».

Ранее Овечкин поздравил с днем рождения сильного президента. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин пожелал лидеру России Владимиру Путину как можно дольше оставаться у руля.

Обращение спортсмена к Путину было опубликовано на странице движения Putin Team в Instagram. «Ваше имя знает весь мир. Вы пример для миллионов людей. Вас цитируют, уважают, ценят и боятся. Ваши мудрость, сила и юмор стали символом нашей страны!», пишет Russia Today.

По словам спортсмена, Путин всегда придерживается правила, согласно которому сильным человеком является тот, кто помогает слабому стать сильнее, а не побеждает его. Он также назвал президента страны капитаном с командой единомышленников.

Овечкин объявил о создании движения Putin Team в ноябре 2017 года. Оно объединяет людей, поддерживающих президента России.

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