Овечкин и Кучеров - теперь бесплатно и без проблем

Матчи Национальной хоккейной лиги теперь будет показывать «Яндекс». Компания получила права на ближайшие три сезона.

Важно, что показ будет осуществляться бесплатно, включая плей-офф, который начнется в октябре. Комментировать трансляции захватывающих матчей будут на русском, пишет Lenta.ru.

Наконец то россияне смогут смотреть бесплатно скоростные проходы Овечкина по левому флангу и его броски, которые ждут, но не видят вратари. Они насладятся виртуозными голами и передачами Кучерова, а также умопомрачительными сейвами Бобровского.

«У НХЛ были другие предложения с более высокой суммой за права, но по совокупности причин лига выбрала нас в качестве площадки для трансляций», - заявил представитель компании «Яндекс».

Ранее холдинг «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» подписали на МАКС-2019 соглашение о развитии системы аэротакси. Для этого будут использовать вертолёты VRT-500.