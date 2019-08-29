«Аэротакси» скоро можно будет заказать в Москве
Стала известна ориентировочная стоимость на аэротакси в Москве. Тестовые полеты планируются в следующем году в Подмосковье.
Предполагается, что будет два класса для поездок: бизнес и классический. Примерная цена 3000 руб. и 2700 руб. соответственно, сказал глава «Вертолетов России» Александр Охонько. Для сравнения полет на аэротакси в других странах стоит $50 за 15 минут, пишут РБК.
Ранее холдинг «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» подписали на МАКС-2019 соглашение о развитии системы аэротакси.
В качестве аэротакси будут использовать вертолёты VRT-500.
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