«Аэротакси» скоро можно будет заказать в Москве

Стала известна ориентировочная стоимость на аэротакси в Москве. Тестовые полеты планируются в следующем году в Подмосковье.

Предполагается, что будет два класса для поездок: бизнес и классический. Примерная цена 3000 руб. и 2700 руб. соответственно, сказал глава «Вертолетов России» Александр Охонько. Для сравнения полет на аэротакси в других странах стоит $50 за 15 минут, пишут РБК.

Ранее холдинг «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» подписали на МАКС-2019 соглашение о развитии системы аэротакси.

В качестве аэротакси будут использовать вертолёты VRT-500.