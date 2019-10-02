В РФ изымают вызывающее рак лекарство от язвы желудка

Росздравнадзор отзывает из аптек индийский препарат от язвы желудка. Ранее аналог лекарства изъяли из обращения в Европе, Канаде, Южной Корее. Причиной оказалось наличие в нем потенциального канцерогена.

Письмо с требованием изъять лекарство «Зантак» 2 октября распространил Росздравнадзор. Аптекам необходимо изъять три серии лекарства.

Препарат, содержащий ранитидина гидрохлорид, отозвали в других странах из-за наличия в нем примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA). Это вещество считается канцерогеном, влияющим на печень. Из-за этого от препарата на основе ранитидина гидрохлорида отказались в Германии, Дании, Польше, Сингапуре, Канаде, Италии.

23 сентября Европейский директорат по качеству лекарственных средств для здравоохранения (EDQM) приостановил действие сертификата на него.