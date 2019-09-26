Лучше отказаться от приема анальгетиков по утрам
Западные ученые установили, что польза и вред некоторых лекарств зависят от биологического ритма человека. Эксперты утверждают, что нужно следить за временем суток, в которое пьются лекарства.
Таблетки для снижения артериального давления, например, лучше принимать перед сном. Лекарство, если его выпить на ночь, позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.
Пить с утра анальгетики также вредно, включая парацетамол. Из-за токсичных компонентов в лекарстве увеличивается концентрация в печении фермента энзима, уровень которого повышается именно в утренние часы, пишут «Известия».
Как показали последние исследования большинство россиян не посещают врачей. Около 60% процентов граждан занимаются самолечением.
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