Большинство россиян предпочитает лечиться сами
Как показали последние исследования большинство россиян не посещают врачей. Около 60% процентов граждан занимаются самолечением.
Они избегают медиков и сами занимаются подбором лекарств. Треть опрашиваемых хотя бы раз в жизни прибегали к помощи всевозможных целителей. И менее 28%, в случае заболевания идут в больницы.
Самыми популярными способами самолечения являются: траволечение, мануальная терапия и гомеопатия, сообщает «ТАСС».
Напомним, в 2017 году комиссия по борьбе с лженаукой РАН раскритиковала гомеопатию и назвала ее принципы противоречащими научно обоснованной медицине.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!