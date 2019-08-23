Большинство россиян предпочитает лечиться сами

Как показали последние исследования большинство россиян не посещают врачей. Около 60% процентов граждан занимаются самолечением.

Они избегают медиков и сами занимаются подбором лекарств. Треть опрашиваемых хотя бы раз в жизни прибегали к помощи всевозможных целителей. И менее 28%, в случае заболевания идут в больницы.

Самыми популярными способами самолечения являются: траволечение, мануальная терапия и гомеопатия, сообщает «ТАСС».

Напомним, в 2017 году комиссия по борьбе с лженаукой РАН раскритиковала гомеопатию и назвала ее принципы противоречащими научно обоснованной медицине.