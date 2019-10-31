BMW отзывает в России больше четырех тысяч авто

Компания BMW отзывает в России 4144 автомобилей из-за серьезных проблем с подушками безопасности.

По данным Росстандара, отзыв коснулся BMW 3-Series (E46) и BMW 5-Series (E39), проданных с февраля 2000 года по май 2002 года.

На данных автомобилях газогенератор подушки безопасности Takata при срабатывании может взорваться с выбросом металлических осколков.

Для устранения проблем официальные дилеры BMW проведут проверку номера установленной в рулевом колесе подушки безопасности — если установлена подушка с номером ВАМ РТ1-1085, то ее заменят на исправную.

Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

Ранее аналитики Autospot.ru, «интернет-витрины» российских автодилеров, назвали три класса автомобилей, на которые приходится больше половины онлайн-продаж.