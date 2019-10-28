Россияне перестают покупать хэтчбэки и универсалы

Аналитики Autospot.ru, «интернет-витрины» российских автодилеров, назвали три класса автомобилей, на которые приходится больше половины (52,1%) онлайн-продаж, указали в каждом из них самые бюджетные и дорогие модели, а также их стоимость.

На первом месте — среднеразмерные кроссоверы. В общем объеме продаж площадки этот класс SUV занимает 22,5%. В лидерах Škoda Kodiaq, который выбрали 14,9% онлайн-покупателей в этом сегменте (нижний «порог входа» по модели — 1 251 000 рублей). Тогда как самый дорогой из среднеразмерных кроссоверов BMW X3 (в максимальной комплектации его цена достигает 6 087 100 рублей) пришлось 5,9%.

«Стоит отметить, что в этом классе на рынке представлены и более дешевые, и более дорогие модели: Lifan X60 и Mercedes-AMG GLC 63 S купе стоимостью 669 900 рублей и 7 970 000 рублей соответственно, но с начала года через интернет не был реализован ни один из этих автомобилей», — рассказывает директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачёв

Второе место в тройке лидеров онлайн-продаж заняли компактные седаны класса В (17,2%). Здесь, в отличие от SUV, повышенным спросом пользуются, наоборот, более дорогие автомобили. На долю самой доступной модели, Lada Granta, минимальная стоимость покупки которой в конце октября зафиксирована на отметке 339 900 рублей, приходится всего 4,1% продаж. А вот доля продаж ее самого дорогого «одноклассника» Škoda Rapid составляет 18,1%. Максимальная стоимость модели достигает 1 171 900 рублей.

«Рост спроса на класс B вполне объясним, — поясняет генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев. — Эти автомобили сегодня по всем параметрам соответствуют машинам класса С, популярным в конце прошлого века (нынешний C-класс перерос оптимальные для покупателей габариты, а из-за богатого оснащения стоит, пожалуй, слишком дорого). А спрос на дорогие версии B-класса обусловлен тем, что люди привыкли к определенному уровню комфорта и уже не гонятся за размером и статусом при пустой комплектации»

Третье место — у компактных кроссоверов (12,4%). Среди них, как и в случае со «среднеразмерниками», высок спрос на недорогие автомобили с минимальным уровнем комплектации. Так, Renault Duster, цены на который начинаются с 614 000 рублей, делает 14,9% онлайн-продаж в своем сегменте. А самый дорогой «паркетник» Land Rover Range Rover Evoque за 4 392 401 рубль — всего 0,5%.

«Спрос на кроссоверы в минимальных комплектациях объясняется тем, что в обоих сегментах они не так уж и минимальны: в них есть все необходимое для комфортных поездок — кондиционеры, медиацентры, множество систем безопасности», — считает маркетолог площадки Ярослав Шипачёв.

В целом, по мнению генерального директора Autospot.ru Дмитрия Андреева, онлайн-продажи в России достигли сейчас таких объемов, что уже в полной мере отражают общие тенденции рынка.