ДНР и ЛНР ответят на ввод украинской полиции в Донбасс

В случае появления на участке разведения сил в Донбассе военнослужащих Национальной гвардии и полиции Украины, республики ДНР и ЛНР ответят введением в эту зону подразделений МГБ и МВД.

Ответ прозвучал на заявление временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора. Политик сказал, что украинские полицейские и нацгвардейцы смогут свободно войти в зону разведения сил и средств после того, как оттуда уйдут военные.

В республиках заявили, что в случае, если описанный Тейлором сценарий будет реализован Киевом, «разведение на новых участках будет невозможным». Слова временного поверенного следует воспринимать как вопиющую некомпетентность и искажение смысла рамочного решения о разведении сил и средств, которое, было подписано представителями Украины, пишет «Russia Today».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал дату начала разведения сил в Петровском в Донбассе.

На совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве Зеленский заявил, что «4 ноября мы должны начать разведение в Петровском». Однако этого до сих не произошло. Разведение ожидается 8 или 9 ноября.