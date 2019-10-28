МИД РФ ответил на угрозу «Азова» ввести бойцов в Донбасс

Теперь весь мир узнал, кто на самом деле виновен в блокировании выполнения минских соглашений.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о «недопущении капитуляции» в случае развода войск в Донбассе, пишет «Russia Today».

«Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей», — отметила Захарова.

При этом Москва четыре года объясняла, что выполнение соглашений «срывают националистически ориентированные элементы, ответственность за которых лежала на Киеве», - сказала Захарова

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что для развода сил в Донбассе «нужно проявление политической воли». А пока Киеву мешают националисты.