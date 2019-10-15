Киев снова попытается развести силы с Донбассом

Сегодня Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР вновь постараются договориться о разведении сил и средств в Петровском и Золотом.

На очередном заседании контактной группы в Минске будет принято повторое решение о разведении сил с линии соприкосновения. Республики Донбасса потребуют от Киева объяснить причины срыва достигнутых ранее договорённостей.

Однако до сих пор остаётся проблема деятельности националистов на линии соприкосновения. Именно они не дают повершить достигнутые договорённости, пишут «Известия».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что для развода сил в Донбассе «нужно проявление политической воли». А пока Киеву мешают националисты.