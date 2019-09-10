Отсутствие чистого госдолга может пошатнуть экономику России

Создание резервов, благодаря которым чистый госдолг России впервые с 2014 года демонстрирует отрицательные показатели, привело к ослаблению рубля.

А это, в свою очередь, обернулось снижением стоимости рабочей силы, более низкой безработицей и увеличением объемов экспорта считает менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

«Из-за слабого рубля деградирует потребление домохозяйств, которые не могут приобрести импортную продукцию по доступной цене. Кроме того, немного разгоняется инфляция и снижается уровень реально располагаемых доходов», - отмечает эксперт.

Специалисты полагают, что жесткая долговая дисциплина России, которая и привела к большим резервам, теперь может обернуться снижением темпов роста экономики, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Напомним, с середины 2019 года госдолг в широком понимании стал меньше, чем ликвидные активы федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов. Это значит, что Россия, в случае необходимости, может покрыть все долги за счет государственных депозитов ЦБ и коммерческих банков, не прибегая к иным средствам.