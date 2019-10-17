Отставным сотрудникам ФСБ запретят выезд за границу

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении временного ограничения на выезд за границу для бывших сотрудников ФСБ.

Возможность покидать страну для экс-сотрудников ФСБ в случае принятия правок в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» будет ограничена на срок до 5 лет

Один из авторов данного законопроекта депутат Василий Пискарев ранее пояснял, пишет «Знак», что сейчас «существует опасность недружелюбных действий в отношении бывшего сотрудника органов безопасности со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп».

По словам политика, особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием или других особо тяжких преступлений.

Соавторами законопроекта выступили первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, замглавы комитета Александр Хинштейн и первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Отставные сотрудники ФСБ такую инициативу восприняли скептически. По их мнению, законопроект требует серьезной доработки, т.к. многие сотрудники службы вообще не имеют доступа к тайной информации.

Ранее подполковника контрразведки уволили из ФСБ за желание початиться в спецпомещении.