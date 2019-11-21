В США оценили новый российский автомат

Издание Natiomal Interest высоко оценило новую версию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12.

Как считают журналисты журнала, это «ужас на поле боя». Данное оружие было создано для нужд специальных подразделений ФСБ в тех случаях, когда не имеет значения дальность выстрела. Крупнокалиберный патрон позволяет мгновенно нейтрализовать цели и избежать длительных перестрелок, сообщают «Известия».

Ранее, пулемёт Калашникова занял первое место среди лучших переносных в мире. Об этом свидетельствует рейтинг журнала National Interest. Российское оружие, как пишут эксперты, легкий. Он весит около 7,5 кг. Но несмотря на это, он очень надёжен. Все это в сумме делает его опаснейшим оружием в мире. И, как пишет журнал, «это лучшее создание Калашникова».

Эксперты поставили вторым бельгийский пулемет FN MAG 58, а тройку лидеров замыкает немецкий MG3, пишут РИА Новости.

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