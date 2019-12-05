«Отрезать могут»: блогеру в РФ разъяснили с закрытием YouTube

Закон об устойчивом интернете не отразится на работе видео-платформы YouTube. Об этом сказал премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

«YouTube как был, так и останется», - заявил глава правительства, пообещав отсутствие угроз заработкам создателей качественного контента.

Медведев отметил, что политика YouTube постепенно меняется, становясь «более строгой». Премьер уточнил, что законопроект о надежном Рунете направлен не на то, чтобы запретить, а чтобы Россию нельзя было отрезать от мировой сети, пишет Lenta.ru.

«...На самом деле отрезать могут от чего угодно», - заключил Медведев.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе интернета. Для его реализации создадут дублирующую инфраструктуру на случай внешних угроз.

Ранее Минкомсвязи прояснило ситуацию с блокировкой Telegram в России. В ведомстве отметили, что общение посредством мессенджера законно.



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