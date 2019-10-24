Минкомсвязи прояснило ситуацию с блокировкой Telegram

Минкомсвязи прояснило ситуацию с блокировкой Telegram

pixabay.com

Блокировка Telegram не запрещает пользоваться сервисом. Об этом сказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

По его словам, попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер не препятствует пользованию им.

«Одно другому не противоречит», - заявил Волин РИА Новости.

Общение посредством Telegram в России законно, подчеркнул он.

Напомним, Роскомнадзор блокирует мессенджер с 2018 года. Причиной этого стал отказ передать ФСБ ключи шифрования. Несмотря на блокировку, Telegram до сих пор доступен в России. Летом 2019 года сообщалось, что ведется работа над инструментом полной блокировки.

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