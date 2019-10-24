Минкомсвязи прояснило ситуацию с блокировкой Telegram

Блокировка Telegram не запрещает пользоваться сервисом. Об этом сказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

По его словам, попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер не препятствует пользованию им.

«Одно другому не противоречит», - заявил Волин РИА Новости.

Общение посредством Telegram в России законно, подчеркнул он.

Напомним, Роскомнадзор блокирует мессенджер с 2018 года. Причиной этого стал отказ передать ФСБ ключи шифрования. Несмотря на блокировку, Telegram до сих пор доступен в России. Летом 2019 года сообщалось, что ведется работа над инструментом полной блокировки.