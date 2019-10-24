Минкомсвязи прояснило ситуацию с блокировкой Telegram
Блокировка Telegram не запрещает пользоваться сервисом. Об этом сказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
По его словам, попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер не препятствует пользованию им.
«Одно другому не противоречит», - заявил Волин РИА Новости.
Общение посредством Telegram в России законно, подчеркнул он.
Напомним, Роскомнадзор блокирует мессенджер с 2018 года. Причиной этого стал отказ передать ФСБ ключи шифрования. Несмотря на блокировку, Telegram до сих пор доступен в России. Летом 2019 года сообщалось, что ведется работа над инструментом полной блокировки.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!