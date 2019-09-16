Чиновников предупредили не писать в WhatsApp и Telegram

Чиновникам лучше отказаться от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram из-за низкого уровня шифрования сообщений. Об этом заявил экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

По его словам, чиновники, использующие WhatsApp, «совершают ошибку». Сноуден уточнил, что в Facebook с момента приобретения мессенджера «слой за слоем стирают разные уровни защиты».

Он также не советовал пользоваться Telegram. По мнению Сноудена, лучшая альтернатива – мессенджеры Signal и Wire, передает Lenta.ru.

Напомним, Сноуден в 2013 году сообщил журналистам о слежке спецслужб за американцами и жителями других стран. После этого он запросил политическое убежище у ряда государств, в 2014 году Россия дала согласие на его пребывание в стране. В США Сноудена обвиняют в незаконной передаче разведывательной информации и краже собственности государства. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.