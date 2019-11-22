РФ отреагировала на ядерный взрыв в Южно-Китайском море
На Дальнем Востоке усилили мониторинг уровня радиации после инцидента в Южно-Китайском море. В Роспотребнадзоре заявили, что угрозы для россиян нет.
Сообщение о случившемся ведомство получило из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, пишет «Интерфакс». Подробности инцидента не уточняют.
Ранее американская радиостанция рассказала о «подводном ядерном взрыве» в Южно-Китайском море на глубине 50 метров. В районе китайского города Чжаньцзянь зафиксировано существенное превышение радиации. В месте инцидента несут службу подлодки ВМС США.
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