СМИ: в Южно-Китайском море произошел ядерный взрыв

Издание Hal Turner Radio Show со ссылкой на свои источники сообщает, что в Южно-Китайском море зафиксирован «подводный ядерный взрыв».

Он произошел на глубине 50 метров, а его мощность составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Регистрируются «значительные» показания радиации.

По данным издания, в Южно-Китайском море несут боевое дежурство американские подводные лодки, поэтому не исключено, что в результате взрыва могла получить повреждения одна из субмарин, сообщают «Известия».

8 августа около Нёноксы на полигоне Минобороны произошел взрыв, в результате которого погибли пять сотрудников ядерного центра. Источники ведомства заявляют, что инцидент случился при испытаниях перспективного ускорителя со встроенными «ядерными батарейками».

Врачам Архангельской областной больницы, в которую поступили пострадавшие от взрыва, не сообщили о заражении сотрудников ядерного центра радиацией. После проверки 110 медиков, пилотов и водителей, работавших с пострадавшими, у одного человека в организме был обнаружен цезий-137.

Также после происшествия в Северодвинске были обнаружены радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана.

Американская разведка связывает взрыв с подъемом со дна океана ядерной ракеты.

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