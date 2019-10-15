Отношение Россиян к Украине улучшилось с избранием Зеленского

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины россияне стали лучше относиться к соседнему государству.

По данным опроса, проведенного «Левада-центром» и Киевским международным институтом социологии исследования, 56% россиян положительно относятся к Украине. Это в полтора раза больше, чем в феврале 2019 года.

Доля украинцев, положительно относящихся к России, составила 54%.

Большинство россиян и украинцев выступают за открытые границы, а также отсутствие визового и таможенного контроля между странами, пишет РБК.

Эксперты связывают такие результаты со сменой президента Украины и его первыми шагами.

Ранее президент России Владимир Путин призвал российские телеканалы не выставлять Украину в невыгодном свете. С таким призывом он обратился во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».