Отношение Россиян к Украине улучшилось с избранием Зеленского
После избрания Владимира Зеленского президентом Украины россияне стали лучше относиться к соседнему государству.
По данным опроса, проведенного «Левада-центром» и Киевским международным институтом социологии исследования, 56% россиян положительно относятся к Украине. Это в полтора раза больше, чем в феврале 2019 года.
Доля украинцев, положительно относящихся к России, составила 54%.
Большинство россиян и украинцев выступают за открытые границы, а также отсутствие визового и таможенного контроля между странами, пишет РБК.
Эксперты связывают такие результаты со сменой президента Украины и его первыми шагами.
Ранее президент России Владимир Путин призвал российские телеканалы не выставлять Украину в невыгодном свете. С таким призывом он обратился во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
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