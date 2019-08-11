В США отменили премьеру фильма из-за массовой стрельбы

Компания Universal Pictures отменила релиз нового триллера «Охота» из-за массовой стрельбы в трех штатах Америки. Об этом кинокомпания сообщила в своих соцсетях.

Согласно открытым источникам, сюжет фильма разворачивается вокруг 12 незнакомцев, которые были выбраны дичью для богатых и успешных. В трейлере фильма присутствует много сцен со стрельбой и насилием. Премьера была назначена на 27 сентября.

Напомним, двое вооруженных людей открыли огонь по посетителям торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо 3 августа. В результате нападения погибли 20 человек, около 40 человек получили различные травмы.

В тот же день еще в двух городах США произошли инциденты со стрельбой. Спустя несколько часов после стрельбы в Техасе, в городе Дейтон (штат Огайо) под пулями погибли девять человек, ещё 26 получили ранения. После этого, в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс) семь человек получили были ранены из огнестрельного оружия на детской площадке.

Накануне мужчина, открывший огонь в Эль-Пасо признался, что сделал это из-за своих расистских взглядов.