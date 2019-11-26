Отложено открытие горнолыжного сезона на Эльбрусе

Из-за недостатка снега в горах, открытие горнолыжного сезона на Эльбрусе пришлось отложить.

Оно было запланировано на конец ноября. Согласно прогнозу, снегопады ожидаются в начале декабря. Окончательное решение об открытии сезона объявят позже.

Ранее сообщалось, что официальное открытие 50-го юбилейного горнолыжного сезона на Эльбрусе состоится 30 ноября, однако сотрудники курорта сообщили, что в случае сохранения аномально теплой погоды дата открытия может сдвинуться.

Впервые канатная дорога заработала на склонах Эльбруса 12 января 1970 года, сообщает «РИА Новости».

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг российских «дублей» знаменитых зарубежных мест отдыха.

В России нашли необычные пейзажи, похожие на популярные у туристов мировые курорты. Подлинную русскую Швейцарию можно найти в Звенигороде Московской области. Вокруг города есть несколько горнолыжных курортов и два ведомственных пансионата. На территории открыта минеральная скважина, вода из которой эффективна при лечении ряда заболеваний.

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