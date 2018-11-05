АТОР составила рейтинг аналогов зарубежных курортов в России

В России нашли необычные пейзажи, похожие на популярные у туристов мировые курорты. Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг российских «дублей» знаменитых зарубежных мест отдыха.

Российский вариант Мальдив можно найти в Крыму. «Русскими Мальдивами» зачастую называют косу Беляус или Донузлавскую пересыпь, разделяющую Черное море и озеро Донузлав. Она расположена в 60 километрах от Евпатории. Беляус считается одним из лучших пляжей полуострова с белым песком. Вода здесь имеет прозрачный бирюзовый цвет и летом согревается до 30 градусов.

«Русские Сейшелы» есть в Ленинградской области – на озере Донцо можно увидеть белоснежный песок, искупаться в воде уникального аквамаринового цвета. Здесь на поверхность выходят голубые глины, которые придают озеру такой цвет. Курорт расположен в 1,5-2 часах езды от Санкт-Петербурга.

«Русский Бали» расположился на Урале – близ города Кыштым в Челябинской области. Искусственное озеро образовалось на месте бывшего коалинового карьера здесь после 2011 года. Благодаря глине вода имеет бирюзовый оттенок, а берега покрыты белоснежным песком.

Другое любимое место отдыха туристов – побережье Мертвого моря. «Российским Мертвым морем» называют несколько сверхсоленых озер в Астраханской, Оренбургской, Волгоградской, Курганской областях и Хакасии. Самое популярное из них – озеро Баскунчак в Астраханской области. Его соленость составляет около 300 грамм на литр. На побережье озера есть залежи лечебных глин, поэтому на озеро приезжают много туристов.

Подлинную русскую Швейцарию можно найти в Звенигороде Московской области, пишет РИА Новости. Вокруг города есть несколько горнолыжных курортов и два ведомственных пансионата. На территории открыта минеральная скважина, вода из которой эффективна при лечении ряда заболеваний.