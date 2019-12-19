Суд отказался вернуть картину Брюллова коллекционерам из ФРГ

Верховный суд удовлетворил кассацию Генпрокуратуры и отказался вернуть коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнеру картину художника Карла Брюллова «Христос во гробе». Работу конфисковали в 2003 году и передали Русскому музею.

ВС отменил решение Выборгского городского суда, апелляцию Ленинградского областного суда и постановление президиума и запретил передачу картины законным владельцам. Прокуратура настаивала, что в предыдущих решениях не было указания на принадлежность работы Певзнерам.

По документам, предоставленным музею, владельцами картины названы Людмила и Петр Беляковы — тесть и теща Александра Певзнера. Адвокат коллекционера утверждает, что Беляковы никогда не были собственниками полотна, и пообещал обжаловать решение, пишет РАПСИ.

Напомним, картину Брюллова конфисковали, когда коллекционер вез ее из Финляндии в Россию на экспертизу. В отношении него возбудили дело о контрабанде культурных ценностей, так как Певзнер не задекларировал картину. Полотно изъяли и передали в Русский музей. В 2013 году дело закрыли, в 2017 году президиум ВС постановил вернуть полотно, но Минкульт отказался исполнять решение.

Ранее суд назначил 3 года колонии Денису Чуприкову, вынесшему картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.



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